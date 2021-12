Nintendo perd un procès pour ses jeux en précommande sur l'eShop

Depuis quelques mois, Nintendo est en procès avec la Verbraucherzentrale Bundesverband, la fédération des organisations de consommateurs allemandes. La VZBZ accuse le constructeur de pratiques illégales concernant les jeux en précommandes sur l'eShop de sa Switch, et après un premier verdict en faveur de Nintendo, c'est cette fois la VZBZ qui obtient raison.

La VZBZ expliquait que Nintendo permet de précommander des jeux sur l'eShop avant leur sortie, mais sept jours avant le lancement officiel, le jeu était rajouté au compte, avec un petit téléchargement rajoutant l'icône du titre dans le menu de la Switch. Une pratique inutile et qui empêche dès lors l'annulation de la précommande, une semaine avant la sortie du jeu. S'il est possible de passer outre le droit de rétractation légal de 14 jours avec les jeux numériques, il faut que ceux-ci soient jouables, ce qui n'est donc pas le cas ici.

Nintendo avait déjà fait un premier pas en autorisant l'annulation de précommande jusqu'à sept jours avant la sortie du jeu, car avant ce changement survenu en septembre dernier, le paiement était effectué lors de la précommande et ne permettait plus d'être remboursé. Mais cela n'a visiblement pas suffi pour la cour allemande. Pour le moment, le constructeur japonais n'a pas remodifié sa politique et n'a pas non plus communiqué sur ce verdict en sa défaveur. Attendons donc de voir comment Nintendo va réagir à l'avenir. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées eShop sur Amazon.