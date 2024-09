Nintendo Switch : de nouveaux bundles dévoilés, c'est hyper décevant...

La Switch est techniquement en fin de vie, Nintendo devrait dévoiler sa prochaine console prochainement, mais il n'abandonne pas pour autant sa machine aux 143,42 millions de ventes. Le constructeur japonais a dévoilé ces derniers jours un pack avec une Switch OLED et Super Mario Bros. Wonder pour l'Océanie ainsi que des bundles Switch ou Switch OLED avec Mario Kart 8 Deluxe pour l'Amérique du Nord. Et l'Europe dans tout ça ?

Eh bien Nintendo dévoile aujourd'hui trois nouveaux packs, différents de ceux cités ci-dessus et qui vont avoir du mal à séduire les joueurs tant ils manquent d'intérêt et sentent le déjà-vu. Le constructeur nippon présente le pack Nintendo Switch Lite + Animal Crossing: New Horizons en éditions Marie Hawaï corail et Méli et Mélo Hawaï turquoise, ainsi que le bundle Nintendo Switch avec Joy-Con bleu néon/rouge néon + Nintendo Switch Sports. Oui, c'est la même chose que les packs lancés l'année dernière, mais cette fois, Nintendo rajoute un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online, contre trois mois seulement pour les packs de l'an dernier. Les fans d'Animal Crossing peuvent également retrouver de nouveaux produits sur le My Nintendo Store.

C'est décevant, les coloris sont recyclés et aucun pack avec la Switch OLED n'est proposé par chez nous, difficile de trouver un véritable intérêt à ces bundles, à moins de devoir remplacer une Switch cassée en urgence. Clairement, l'idée semble d'écouler au maximum les stocks pour faire de la place avant l'arrivée de la successeur de la Switch, dont de probables images ont leaké hier.

