Nioh Collection : la compilation remastérisée sur PS5 lancée en vidéo

En plus de sortir Nioh 2: The Complete Edition sur PC, Koei Tecmo et Team Ninja ont décidé de lancer Nioh Collection sur la nouvelle console de Sony, la PS5. Cette compilation réunit ainsi Nioh Remastered Édition Complète et Nioh 2 Remastered Édition Complète et s'apprête à débarquer dans nos rayons. Pour le coup, place à une bande-annonce de lancement emplie d'action et de démons !

L'éditeur ne manque pas de mettre en avant les arguments next-gen de ces versions, bénéficiant d'un framerate pouvant monter jusqu'à 120 fps (sous réserve de posséder un écran compatible), de temps de chargement réduits, profitant de l'audio 3D, ainsi que des retours haptiques et des gâchettes adaptatives de la DualSense. En plus, il est possible de transférer les sauvegardes depuis la PS4 et de jouer en ligne en cross-play. Les différentes extensions sont évidemment incluses, à savoir Dragon du Nord, Honneur Rebelle et Conclusion du bain de sang pour le premier épisode, Le disciple du Tengu, Ténèbres dans la Capitale et Le premier samouraï pour le deuxième.

Nioh Collection est attendu ce vendredi 5 février sur PS5, via le PlayStation Store où les deux jeux seront aussi vendus séparément, mais aussi en boutique, Amazon le vendant 69,99 €. Si vous avez Nioh 2 sur PS4, vous recevrez gratuitement l'upgrade vers sa version remastérisée PS5.

