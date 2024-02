NVIDIA app : une nouvelle application essentielle pour les joueurs PC

NVIDIA, bien connu du grand public, est un constructeur de cartes graphiques incontournable pour tous les joueurs sur PC. Ces derniers connaissent déjà bien GeForce Experience, un logiciel permettant de mettre à jour les pilotes et optimiser les jeux sur ordinateurs, mais le constructeur va encore plus loin.

Il lance aujourd'hui la bêta de NVIDIA app, une application qui facilite la vie des joueurs sur PC équipés d'une carte graphique du constructeur et qui vise à unifier le panneau de contrôle NVIDIA et GeForce Experience. Une application bourrée d'outils bien pratiques, NVIDIA précise tout cela :

Que vous soyez un passionné de jeux ou un créateur de contenu, l'application NVIDIA app simplifie le processus de mise à jour de votre PC avec les derniers pilotes NVIDIA et permet de découvrir et d'installer rapidement les applications NVIDIA comme GeForce NOW, NVIDIA Broadcast et NVIDIA Omniverse.

Dotée d'un centre de contrôle GPU unifié, NVIDIA app permet d'affiner les paramètres du jeu et du pilote à partir d'un seul endroit, tout en introduisant une nouvelle fenêtre de jeu pour un accès pratique à de puissants outils d'enregistrement du gameplay, à des fenêtres de contrôle des performances et à des filtres d'amélioration du jeu, y compris de nouveaux filtres innovants alimentés IA pour les utilisateurs de GeForce RTX.

Cette version bêta initiale intègre de nombreuses fonctionnalités de nos applications existantes, optimise l'expérience de l'utilisateur, inclut un login optionnel pour échanger des offres et des récompenses, et introduit de nouvelles capacités RTX pour élever vos expériences de jeu et de création.

NVIDIA app comporte également de nouveaux filtres Freestyle alimentés par IA. RTX HDR ajoute de façon transparente le HDR (High Dynamic Range) aux jeux SDR (Standard Dynamic Range) sur les écrans HDR, tandis que RTX Dynamic Vibrance améliore la fonction Digital Vibrance du panneau de contrôle NVIDIA, améliorant encore la clarté visuelle dans les jeux.

Les joueurs de GeForce peuvent télécharger la version bêta de NVIDIA app ici.