NVIDIA : le constructeur de cartes graphiques perquisitionné par l'Autorité De La Concurrence en France

Vous connaissez évidemment NVIDIA, constructeur majeur de cartes graphiques pour les joueurs et les professionnels, et qui s'oriente beaucoup vers le cloud gaming avec GeForce NOW et l'intelligence artificielle avec ses diverses technologies. Eh bien son pôle français vient d'être perquisitionné par l'Autorité De La Concurrence.

L'organisme français, indépendant de l'État, est pour rappel chargé de surveiller les pratiques anticoncurrentielles dans l'Hexagone, et il a tout récemment effectué une perquisition chez un constructeur de cartes graphiques. Même s'il ne donne pas de nom, plusieurs journaux affirment qu'il s'agit de NVIDIA.

L'Autorité De La Concurrence enquête actuellement sur les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du cloud gaming, et les cartes graphiques puissantes font de l'ombre à des firmes plus modestes. Pour l'instant, NVIDIA n'est accusé de rien, la perquisition est une simple étape d'une longue enquête.