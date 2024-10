RTX 5000 : quand découvrirons-nous les prochaines cartes graphiques de NVIDIA ?

En temps normal, NVIDIA profite de la rentrée au mois de septembre pour dévoiler ses nouvelles cartes graphiques, avec lancement le mois suivant. Mais, en 2024, le constructeur n'a pas organisé de keynote pour la rentrée, les joueurs vont donc devoir utiliser leurs RTX 4090 vieillissantes encore quelques mois de plus.

L'attente ne devrait cependant pas être trop longue, car NVIDIA a officialisé sa participation au CES 2025, qui se tiendra au début du mois de janvier à Las Vegas. Le fondateur et CEO Jensen Huang présentera une keynote à cette occasion, ce sera sans doute là que NVIDIA dévoilera ses RTX Série 5000 au grand public. Comme le rapporte NotebookCheck, les joueurs peuvent s'attendre à de nouveaux modèles basés sur la nouvelle architecture Blackwell, avec notamment une GeForce RTX 5090 dotée de 32 Go de VRAM GDDR6 sur un bus 512-bit, ainsi qu'à une GeForce RTX 5080 avec 16 Go de mémoire vidéo.

Cependant, NVIDIA présente habituellement au CES les versions pour ordinateurs portables de ses cartes graphiques, le constructeur va-t-il faire d'une pierre deux coups en janvier prochain, ou totalement décaler son calendrier ? Il faudra patienter jusqu'au 6 janvier 2025, date de la keynote, pour découvrir ce que nous prépare NVIDIA.

En attendant, vous pouvez acheter une MSI Gaming GeForce RTX 4090 à 2 147,99 € sur Amazon, elle va évidemment vous tenir compagnie pendant de longues années encore.