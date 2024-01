CES 2024 : la RTX Série 40 SUPER dévoilée avec 3 nouvelles cartes graphiques de NVIDIA

C'était une annonce très attendue à l'occasion du CES 2024 qui se tient cette semaine à Las Vegas et NVIDIA n'a pas perdu de temps : le constructeur dévoile dès ce soir ses nouvelles cartes graphiques pour joueurs. Des GeForce RTX Série 40 SUPER avec « plus de performances et de capacités en IA générative » qui seront vendues à partir de 659 €.

NVIDIA détaille ses RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER et 4070 SUPER :

Cette dernière itération des GPU NVIDIA basés sur l'architecture Ada Lovelace apporte jusqu'à 52 shader TFLOPS, 121 RT TFLOPS et 836 AI TOPS pour booster le jeu et la création - et fournir la puissance nécessaire pour développer de nouveaux mondes et de nouvelles expériences. La GeForce RTX 4070 SUPER est disponible à partir de 659 €.

Les joueurs PC exigent le meilleur de la qualité visuelle, et le NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution, Frame Generation et Ray Reconstruction combiné au ray tracing offre des mondes époustouflants, à portée de clic dans des titres comme Diablo IV, Pax Dei et Horizon Forbidden West. Avec le DLSS, sept pixels sur huit est générés par l'IA, ce qui permet d'accélérer le ray tracing jusqu'à 4 fois et d'obtenir une meilleure qualité d'image.





Un bond en avant dans l'informatique PC grâce à l'IA

Les nouveaux GPU GeForce RTX SUPER sont le moyen ultime de faire l'expérience de l'IA sur PC. Les cœurs tensor spécialisés dans l'IA offrent jusqu'à 836 TOPS d'IA pour transformer les capacités de l'IA dans les jeux, la création et la productivité de tous les jours. La riche pile logicielle construite au-dessus des GPU RTX accélère encore l'IA.

NVIDIA TensorRT (™) est un logiciel pour l'inférence d'apprentissage profond haute

performance, qui comprend un optimiseur d'inférence d'apprentissage profond et

un runtime qui fournit une faible latence et un débit élevé pour les applications

d'inférence. TensorRT-LLM pour Windows est une bibliothèque open-source qui

accélère les performances d'inférence pour les derniers modèles de langage de

grande taille. Dans les charges de travail d'IA, la GeForce RTX 4080 SUPER génère

des vidéos plus de 1,5 fois plus vite et des images plus de 1,7 fois plus vite que la

RTX 3080 Ti.

Pour les jeux, le DLSS alimenté par l'IA permet une meilleure immersion. De leur

côté, les applications d'IA générative comme Adobe Photoshop tirent parti des Tensor Cores pour accélérer la productivité et faire avancer les flux de travail créatifs. Et pour la productivité, NVIDIA Broadcast peut supprimer les bruits de fond et fournir des arrière-plans virtuels transparents.

Avec les GPU GeForce RTX SUPER, les utilisateurs peuvent exploiter tout le potentiel de l'IA sur les PC Windows.

Le monstre pour la 4K : La GeForce RTX 4080 SUPER

La GeForce RTX 4080 SUPER permet de jouer à des jeux entièrement raytracés en résolution 4K. Avec une vitesse de 1,4 fois plus rapide que la GeForce RTX 3080 Ti sans le DLSS Frame Generation, la RTX 4080 SUPER offre des performances fulgurantes avec la rastérisation traditionnelle. Avec 836 AI TOPS, le DLSS Frame Generation offre une augmentation supplémentaire des performances, rendant la RTX 4080 SUPER deux fois plus rapide que la RTX 3080 Ti. La RTX 4080 SUPER dispose de plus de cœurs et d'une mémoire plus rapide pour de meilleures performances. Elle sera disponible à partir du 31 janvier à partir de 1109 €.

La joueuse de précision : La GeForce RTX 4070 Ti SUPER

La RTX 4070 Ti SUPER est le GPU idéal pour exploiter au maximum les jeux à des taux d'images très élevés en 1440p et jusqu'en 4K. Par rapport à la RTX 4070 Ti, elle dispose de plus de cœurs, d'une mémoire de 16 Go et d'un bus mémoire de 256 bits, ce qui augmente considérablement la bande passante de la mémoire à 672 Go/s. Elle est 1,6 fois plus rapide que la RTX 4070 Ti. Elle est 1,6 fois plus rapide qu'une RTX 3070 Ti et 2,5 fois plus rapide avec le DLSS 3. La GeForce RTX 4070 Ti SUPER sera disponible à partir du 24 janvier au prix de 889 €.

L’équilibre parfait : La GeForce RTX 4070 SUPER

La RTX 4070 SUPER arrive avec 20% de cœurs en plus que la RTX 4070, ce qui la

rend plus rapide qu'une RTX 3090 pour une fraction de la puissance. Avec le DLSS 3, elle est 1,5 fois plus rapide. Elle sera disponible à partir du 17 janvier au prix de 659 €.

Où acheter

Pour les GeForce RTX 4080 SUPER et 4070 SUPER, un design NVIDIA Founders Edition sera disponible directement sur NVIDIA.com et chez certains revendeurs. Les cartes personnalisées, y compris les modèles stock et overclockés en usine pour tous les GPU de la série GeForce RTX 40 SUPER, seront disponibles auprès des principaux fournisseurs de cartes comme ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY et ZOTAC.