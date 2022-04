One Piece Odyssey : de nouveaux visuels partagés

Le mois dernier, Bandai Namco a dévoilé One Piece Odyssey, un jeu de rôle dans l'univers de l'œuvre d'Eiichirō Oda qui nous proposera une aventure inédite et forcément non canon au manga. L'éditeur partage donc à présent quelques visuels supplémentaires mettant en avant des éléments plus ou moins déjà montrés dans la première bande-annonce, à voir en page suivante.

Nous retrouvons donc plusieurs visuels où figurent les membres de l'équipage du Chapeau de Paille, mais aussi l'un des nouveaux personnages créés pour le jeu. Plus intéressant, parmi les créatures qu'ils vont devoir affronter sur cette nouvelle île, pour certains ressemblant à des animaux réels (gorille, scarabée, morse...), se trouve l'ennemi ci-dessus, qui semble étroitement lié aux ruines locales, qui nécessiteront de résoudre des puzzles. Bref, vivement d'en savoir plus.

One Piece Odyssey sortira pour rappel cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Son prédécesseur One Piece: World Seeker est lui toujours vendu 22,98 € sur Amazon.

