One Piece: Pirate Warriors 4, Carrot fait des étincelles et Jinbe frappe fort en vidéos

C'est devenu une habitude, la branche japonaise de Bandai Namco diffuse des bandes-annonces de gameplay des personnages jouables de One Piece: Pirate Warriors 4 le vendredi. La semaine dernière, nous avons ainsi pu voir en action Kaidō, Big Mom et Basil Hawkins.

Cette fois, deux personnages sont à l'honneur, à commencer par la jeune Carrot, une membre de la tribu des Minks ayant l'apparence d'une lapine et qui maîtrise l'Electro en plus d'être dotée d'une agilité folle. Elle pourra également prendre sa forme Sulong, plongeant alors la map sous le clair de lune de manière à coller avec le matériau d'origine. Le deuxième n'est autre que Jinbe, le dernier membre à ce jour de l'équipage de Luffy, fort redoutable au corps à corps. Et pour ne pas changer, voici la description fournie par le site officiel :

One Piece: Pirate Warriors 4

Carrot Une membre de l'escouade des mousquetaires d'Inuarashi, de la tribu des Minks se trouvant sur « l'île » du Nouveau Monde, Zou. Une Minks lapin. Avec les deux ducs de Mokomo Dukedom, elle a la charge d'Oiseau Royal. Elle est l'une des plus fortes Minks, principalement grâce à son excellente capacité de saut et son acuité visuelle. Retirez-lui sa carotte préférée et elle vous attaquera, tapotez sa tête et elle retrouvera ses sens. Elle peut être un peu mordante. Type d'action : Vitesse Carrot est une chasseresse sauvage qui utilise ses incroyables capacités de saut pour arriver où elle veut ! Elle fait suivre chaque attaque avec une pose passionnée et dramatique. L'Electro lui permet de choquer ses adversaires et les paralyser, les rendant incapables de riposter. Comme ses compétences en combat rapproché la laissent ouverte aux contre-attaques, il est préférable d'électrocuter l'ennemi avant d'attaquer. Électrocuter, attaquer, sauter, rincer et répéter. Son mouvement le plus meurtrier est sa transformation Sulong, qui augmente considérablement sa puissance. Jinbe Un Homme-Poisson requin-baleine. Également connu sous le nom de « Paladin des Mers Jinbe ». Anciennement l'un des Sept Grands Corsaires. Il utilise à la fois le Karaté des Hommes-Poissons (Gyojin Karate) et le Gyojin Jūjutsu. Lorsque sa patrie, l'île des Hommes-Poissons, a été attaquée, Barbe Blanche l'a protégée. Jinbe éprouve ainsi une grande dette à son encontre. Quand Ace menait ses propres pirates et a attaqué Barbe Blanche, Jinbe était celui qui l'a combattu en lui tenant tête. Type d'action : Puissance Jimbei est un utilisateur expérimenté du Karaté des Hommes-Poissons et du Gyojin Jūjutsu, et a une puissante attaque à distance qui projette de l'eau sur les ennemis. Il est préférable de l'utiliser avec des attaques à distance et des charges au début, avant de se rapprocher et de vaincre l'ennemi avec des techniques d'art martial.

Pour les utiliser au combat seul ou en coopération sur la Toile, il faudra patienter jusqu'au 27 mars prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC, date de sortie de One Piece: Pirate Warriors 4.