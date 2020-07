One Piece: Pirate Warriors 4, X Drake avec son Zoan de l'Allosaure annoncé en DLC avec un premier visuel

Avec One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco et Koei Tecmo ont choisi d'agrandir le vaste roster de personnages jouables par l'intermédiaire d'un Character Pass, qui rajoutera au total 9 combattants. Les trois premiers réunis dans le Character Pack 1 sont déjà connus, à savoir Charlotte Smoothie et Cracker, ainsi que Judge Vinsmoke, bien qu'aucune date n'ait été donnée quant à leur arrivée. Le prochain numéro du Weekly Shonen Jump commence à fuiter et c'est déjà la deuxième vague d'ajouts qui fait parler d'elle.

Comme le rapporte ryokutya2089, le premier personnage du Character Pack 2 sera donc X Drake, l'une des Onze Supernovae qui a été introduit à l'époque de Sabaody et fait désormais partie de l'équipage de Kaidō... Dans le jeu, il sera de type Vitesse et maniera à la fois une épée et une masse, en plus d'être capable de se transformer en dinosaure grâce à son Ryu Ryu no Mi, modèle Allosaure. N'ayant pas spécialement brillé au combat dans le manga ou l'anime jusqu'à présent, il faut s'attendre à des coups inventés.

Bandai Namco devrait donc l'officialiser dans les jours à venir, mais en attendant, le scan du magazine nous montre de premiers visuels de X Drake in-game. Si vous ne possédez pas encore One Piece: Pirate Warriors 4, il est disponible à 41,39 € sur Switch chez notre partenaire Amazon.