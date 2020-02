One Piece: Pirate Warriors 4, du gameplay pour Doflamingo et Fujitora en vidéos

Chaque fin de semaine, c'est le même petit rituel, Bandai Namco diffuse sur sa chaîne japonaise des vidéos de gameplay pour le roster de One Piece: Pirate Warriors 4. Après Mihawk, Hancock, Baggy et Ivankov, à qui le tour ?

L'arc Dressrosa est au programme du jour, avec l'antagoniste phare du début des aventures dans le Nouveau Monde de Luffy et son équipage, Doflamingo. Ce dernier pourra utiliser l'Éveil de son fruit avec la technique Break White, mais aussi créer une petite Cage à Oiseaux, son Parasite faisant s'attaquer les ennemis entre eux ou encore Overheat. L'autre personnage mis en avant n'est nul autre que Fujitora, l'un des nouveaux amiraux de la Marine, introduit après l'ellipse et qui est bien confirmé jouable. Pouvant se déplacer sur un rocher en lévitation, sa maîtrise de la gravité pourra faire pleuvoir des météores sur ses adversaires et trancher dans le vif avec ses techniques au sabre.

Pour ne pas changer, voici leur description en provenance du site officiel :

Donquixote Doflamingo Un Capitaine Corsaire et roi de Dressrosa. De son vrai nom Donquixote Doflamingo, il est surnommé le Démon Céleste, ou Joker dans l'Underworld (la Pègre, NDLR). Il produit des fruits du démon artificiels appelés SMILEs et exerce la puissance du Ito Ito no Mi. Les cordes qu'il utilise peuvent manipuler les humains, trancher à travers n'importe quel objet et même faire le tour des nuages pour le soulever. Il est malfaisant et brutal, mais appelle ses officiers « famille » et les traite avec gentillesse. Type d'action : Aérien Doflamingo utilise le pouvoir du Ito Ito no Mi pour manipuler des cordes tranchantes comme des rasoirs. Il peut dominer le champ de bataille en utilisant les attaques consécutives de ses marionnettes et en contrôlant les ennemis en utilisant sa technique Parasite. Il peut également utiliser ses capacités pour voler. Isshō (Fujitora) Amiral du QG de la Marine. Son vrai nom est Isshō. C'est un épéiste aveugle qui utilise une canne comme arme. Sa spécialité est de pouvoir tirer son épée de la main opposée. Il est fidèle à la mission, mais agit selon son propre sens de la justice, et estime que le système des sept Capitaines Corsaires devrait être aboli. Il est un utilisateur puissant d'un fruit du démon qui manipule la gravité à volonté. Il peut faire flotter des objets dans l'air et même faire tomber des météorites. Type d'action : Puissance En tant qu'utilisateur expérimenté du Zushi Zushi no Mi, Fujitora peut manipuler la gravité. Il combat en utilisant un coup tranchant normal à grande vitesse et une technique de charge qui utilise la gravité pour attaquer avec des chutes de pierres et des météorites.

One Piece: Pirate Warriors 4 paraîtra le 27 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC. D'ici là, il reste encore plusieurs personnages à présenter avec du gameplay.

