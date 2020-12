One Piece: Pirate Warriors 4, Kinemon met le feu dans sa bande-annonce de gameplay

En l'absence de chapitre de One Piece dans le prochain numéro du Weekly Shonen Jump, les fans de l'œuvre d'Eiichirō Oda ont tout de même de quoi se mettre sous la dent en cette fin de semaine, car Bandai Namco vient de diffuser une nouvelle vidéo destinée à Pirate Warriors 4. Le jeu d'Omega Force et Koei Tecmo va prochainement accueillir ses trois derniers personnages jouables du Character Pass, dont Kinemon (ou Kin'emon si vous préférez) qui est donc à l'honneur et nous dévoile son gameplay.

Coups tranchants et enflammés au sabre avec son style Kitsunebi-Ryu, et pose mie du théâtre kabuki, la grande classe qui se dégage du personnage fait plaisir à voir. Pour ne pas changer, voici ce qu'en dit le site officiel, sans spoiler sur les développements plus lointains du manga ou de l'anime :

Kinemon Kin'emon est un samouraï du pays de Wa qui combat le feu par le feu en utilisant ses techniques du Renard de feu. Il peut également créer des vêtements à volonté en utilisant ses pouvoirs de Fruit du Démon, bien qu'il appelle cela de la sorcellerie. Il a navigué à l'origine à Punk Hazard pour trouver son fils Momonosuke ; là, il a rencontré les Pirates du Chapeau de Paille et a décidé de les accompagner. Pour une raison quelconque, il a une haine intense des pirates et des dragons. Type d'action : Technique Kin'emon est un samouraï qui peut contrôler le feu. Il peut envelopper son épée de flammes féroces pour brûler tous les ennemis à portée.

La prochaine fois, nous devrions découvrir en action Kikunojo, puis le troisième personnage encore non officialisé, mais qui devrait être Oden Kozuki. Dans tous les cas, One Piece: Pirate Warriors 4 est vendu 32,49 € sur Amazon.