Onechanbara Origin s'exporte dans le reste du monde avec des dates de sortie, une version PC et des vidéos

Onechanbara Origin est sorti le 5 décembre dernier sur les PlayStation 4 japonaises, le beat'em all de D3 Publisher et Tamsoft est pour rappel un remake des deux premiers volets de la licence, qui datent de l'ère PlayStation 2. Un coup de jeune louable, qui va prochainement s'exporter dans d'autres pays d'Asie, mais pas seulement.

La version asiatique de Onechanbara Origin n'est pas nouvelle, elle avait été annoncée en février dernier et inclura des voix et textes en anglais, en plus du coréen et du chinois (traditionnel ou simplifié). Sa date de sortie est désormais fixée au 24 septembre prochain, toujours sur PS4, mais vous pouvez déjà oublier cette version, car le jeu va avoir droit à une sortie en Europe et en Amérique du Nord.

Eh oui, les studios ont annoncé une version un peu plus internationale d'Onechanbara Origin, cette fois attendue sur PS4 et PC au prix de 49,99 €, avec une date de sortie fixée au 14 octobre 2020. Pour fêter ça, des images et d'autres vidéos ont été diffusées, vous pouvez les retrouver sur la seconde page. Pour découvrir dès maintenant la franchise, vous pouvez acheter Onechanbara Z2 : Chaos à 17,9 € sur Amazon.fr.