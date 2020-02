Onechanbara Origin : une version en anglais annoncée

Même en 2020, certains jeux japonais ont encore du mal à franchir les frontières du pays du Soleil-Levant, bien que de nombreux joueurs occidentaux aimeraient bien mettre la main dessus. C'est le cas d'Onechanbara Origin, sorti sur les PlayStation 4 nipponnes en décembre dernier.

Fort heureusement, le titre de D3 Publisher et Tamsoft va sortir dans le reste de l'Asie, dans une version proposant davantage de langues. Oui, Onechanbara Origin sera de retour cet été avec notamment des voix et textes en anglais, en plus du coréen et du chinois traditionnel ou simplifié. Les joueurs occidentaux pourront donc passer par l'import et profiter du jeu dans la langue de Shakespeare, car une version internationnale est bien improbable pour le moment.

Pour rappel, Onechanbara Origin a été annoncé lors du Tokyo Game Show 2018 et est un remake des deux premiers opus de la franchise de beat'em all.