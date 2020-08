Les opportunités se multiplient dans l’industrie du jeu grâce aux cryptomonnaies

Avec une croissance colossale du marché au cours des dernières années, les cryptomonnaies se retrouvent dans de nombreux domaines et permettent l’achat de biens et de services, du matériel informatique à la nourriture aux produits culturels. Elles sont également utilisées de plus en plus dans le domaine du jeu, de plus en plus de casinos acceptant les cryptomonnaies. Pour se démarquer, certains casinos proposent même des jeux casino gratuits avec bonus. Au fur et à mesure que les cryptomonnaies se développent, de nombreuses sociétés emboîtent le pas, espérant bénéficier de la technologie blockchain et d’autres progrès réalisés. Les cryptomonnaies sont également de plus en plus utilisées dans le domaine du jeu vidéo, il existe ainsi de nombreux jeux vidéo en ligne avec lesquels vous pouvez jouer avec des cryptos. Certains vous aident à gagner des pièces, tandis que d’autres vous permettent de vous divertir.

Il suffit de quelques clics pour réaliser combien de portes l’innovation de la blockchain a ouvertes et continuera d’ouvrir. Alors même que les cryptomonnaies ne sont pas acceptées par beaucoup comme valides en tant que monnaie, son industrie s’élève à pas moins de 250 milliards de dollars, de quoi rendre cet univers quelque peu crédible tout de même. Dans cet écosystème se profilent des passionnés qui gagnent plus par l’achat et la vente de cryptos, des investisseurs à long terme, mais aussi les utilisateurs directs qui utilisent également des cryptomonnaies pour les transactions quotidiennes telles que l’achat de vivres, de billets d’avion et plus, ou même pour l’échange d’argent et de marchandises.

Les jeux gratuits sont maintenant très populaires, plus besoin d’être un gamer confirmé pour pouvoir jouer. Lorsque les joueurs sont épris d’un jeu, ils peuvent se procurer des améliorations spéciales, des thèmes et bien plus pour quelques euros via une boutique. Grâce aux cryptomonnaies, ces paiements sont possibles sans implications d’un tiers. Vous pouvez payer directement aux développeurs, au lieu de passer par l’intermédiaire du magasin de vente, ce qui entraîne des coûts moins élevés. L’utilisation de cette fonctionnalité s’avère également sécurisée et sûre, puisque vos données monétaires et votre portefeuille ne sont pas gérés par des entités autres que vous.

Dans l’univers des cryptomonnaies, les programmes ne sont pas gérés directement ou uniquement par les développeurs. Certains demandent conseil auprès de la communauté de leurs plateformes avant de prendre des décisions et des mises à jour importantes. En utilisant la technologie blockchain, il est également possible de se protéger des piratages ou autres problèmes majeurs, toutes les transactions sont facilement visibles, y compris celles du hacker qui sera facilement retrouvable.

L'éditeur français Ubisoft a fait très tôt le pari de la blockchain avec comme ambition de proposer des titres dans lesquels les joueurs pourront acheter des contenus au sein du jeu via un système s'appuyant sur cette technologie. Il y a quelques semaines la firme proposait ainsi une série de tokens non fongible (NFTs), à l'image des Lapins Crétins, utilisant la blockchain Ethereum. Baptisée Rabbids Tokens les revenus générés sont reversés au Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

La période actuelle est encore assez expérimentale au niveau des applications blockchain dans le gaming, mais l'évolution constatée montre une forte demande de la part du marché. Il est donc très probable d'observer au cours des prochaines années une utilisation de plus en plus importante des actifs blockchain dans les jeux vidéo grâce aux fonctionnalités qu'ils apportent pour les joueurs et collectionneurs.