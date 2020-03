Outriders : les magnifiques environnements d'Enoch en vidéo

Outriders sera un des projets à suivre cette année, car il y a de quoi être curieux quand il s'agit du nouveau projet des développeurs de Bulletstorm. Le titre aura cependant tout à prouver, lui qui veut à priori se placer sur le marché des jeux de tir coopératifs en game as a service, où Anthem et les Destiny ont été diversement appréciés.

Il nous a montré la plupart de ses principaux atouts dans le cadre d'une longue présentation de son gameplay il y a quelques jours, de son scénario travaillé aux classes principales en passant par son système de loot. Malgré la diffusion de nombreuses séquences, des joueurs avaient peur de se retrouver face à un univers assez insipide, aux couleurs sombres prédominantes, qui manquerait de saveur et d'originalité : une vidéo tout juste dévoilée semble indiquer le contraire.

People Can Fly met ici en lumière la variété des environnements de la planète Enoch, de ses montagnes givrées aux déserts venteux, en passant par des plaines sauvages et des constructions de fortune, sans compter les zones mystiques habitées par l'Anomalie qui dégageront une ambiance nettement plus surnaturelle. Outriders aura donc une grande profondeur en termes de décors, et nous pourrons le voir par nous-mêmes à sa sortie à la fin de l'année 2020 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.

