Pac-Man Museum+ : date de sortie et ajout au Xbox Game Pass pour la nouvelle compilation arcade

La licence Pac-Man existe depuis plus de 40 ans et a déjà eu droit à des compilations, comme avec Pac-Man Museum en 2014 sur la génération PS3/Xbox 360. Bandai Namco Games a décidé de lui donner un coup de jeune avec Pac-Man Museum+, une collection regroupant cette fois 14 jeux sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Nous connaissions déjà la liste des expériences, mais il nous manquait une information clé : la date de sortie. Sortez vos calendriers, c'est le 27 mai 2022 que nous retrouverons cette sélection de jeux de puzzle et de plateformes, compatible next-gen et intégrée au Xbox Game Pass dès son lancement !

La petite particularité du jeu sera pour mémoire de connecter les aventures depuis une salle d'arcade virtuelle personnalisable, présentée dans la bande-annonce ci-dessus. Les pièces gagnées lors de nos parties nous permettront d'acheter des bornes, décorations, fonds d'écran et autres éléments pour façonner un lieu à notre image, ou même de remplir un Juke Box riche en musiques. Il y aura bien évidemment des classements mondiaux pour comparer nos scores en ligne et toute connexion durant la période du lancement sera récompensée par 5 objets de décoration exclusifs.

En attendant l'ouverture des précommandes, Namco Museum Archives Volume 1 est lui disponible à partir de 9,95 € sur Switch.

Lire aussi : Namco Museum : le « nouveau » Pac-Man fera partie de la compilation Switch, qui dévoile sa date de sortie