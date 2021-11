Pac-Man Museum+ : une nouvelle compilation annoncée par Bandai Namco

Page 1 : Présentation et bande-annonce

Bandai Namco aime décliner la franchise Pac-Man à toutes les sauces, mais aussi ressortir les vieux titres dans des compilations. Le studio a notamment lancé en 2014 Pac-Man Museum, regroupant 10 jeux sur PC, PS3 et Xbox 360. Et il est de retour cette semaine en annonçant Pac-Man Museum+, avec davantage de jeux.

Pac-Man Museum+ est attendu cette fois sur les consoles modernes et sur ordinateurs, et inclura 14 titres de la franchise, dont certains très rares. Les voici :

Pac-Man ;

; Super Pac-Man ;

; Pac & Pal ;

; Pac-Land ;

; Pac-Mania ;

; Pac-Attack ;

; Pac-In-Time ;

; Pac-Man Arrangement Arcade ver. ;

; Pac-Man Arrangement CS ver. ;

; Pac-Man Championship Edition ;

; Pac Motos ;

; Pac'n Roll Remix ;

; Pac-Man Battle Royale ;

; Pac-Man 256.

Eh oui, les vieux jeux sont regroupés avec les plus récents, Pac-Man Museum+ promet déjà d'être une compilation très riche pour les fans du camembert jaune mangeur de bonbons. En plus de tous ces jeux, le titre proposera une interface visuelle inspirée des centres d'arcade personnalisable avec des armoires, des décorations et autres souvenirs rétro. Les joueurs pourront également découvrir un système de progression basé sur des missions, débloquant des pièces pour obtenir d'autres défis ou des objets pour la salle d'arcade. Hervé Hoerdt, Vice President, Marketing, Digital & Content chez Bandai Namco Entertainment Europe, rajoute :

Pac-Man est une icône mondiale qui est aimée par les fans et les joueurs depuis plus de 40 ans. Nous espérons que les joueurs de toutes les générations pourront profiter de Pac-Man Museum+, car son offre groupée offre une large gamme de jeux exceptionnels de la série légendaire.

Pac-Man Museum+ n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page et une petite borne d'arcade Pac-Man à 27,40 € sur Amazon.