Festival international des jeux : au cœur des activités ludiques

C’est chaque année sur la Croisette que se retrouvent des centaines de personnes pour le Festival international des Jeux qui vient de clore ses portes. Une occasion unique pour découvrir de nouveaux jeux de société, ceux qui arriveront prochainement peut-être dans votre salon, mais aussi des ateliers créatifs, des jouets et des jeux de construction, de simulation et d’évasion, sans oublier le jeu vidéo, qui se décline sous de multiples formes, comme des logiciels à installer ou des consoles toutes prêtes.

Mais il existe aussi des jeux totalement dématérialisés accessibles directement grâce à une connexion Internet. En effet, énormément de nouveaux jeux choisissent cette option qui les rend accessibles depuis n’importe où, souvent sous forme gratuite ou de mini jeux adaptés à tous les âges et tous les goûts comme les incontournables Scrabble ou Tetris. D'autres ont plutôt un objectif éducatif dans le but d’instruire l’utilisateur et le plus souvent les enfants, par exemple pour apprendre aux petits leur table de multiplication au travers de nombreux jeux pour faciliter leur apprentissage. Toutes ces possibilités offrent un immense panel de divertissement capable de séduire n’importe quels joueurs, même les plus difficiles !

En effet, ce sont près de 1 000 nouveaux jeux qui font leur apparition chaque année lors de ce festival, durant lequel vous avez pu les tester, découvrir les règles auprès des professionnels, et même leur demander conseil sur les différentes stratégies à adopter lorsque cela est nécessaire. C’est aussi le moment pour retrouver des titres de votre enfance et pour refaire une partie en famille ou avec d’autres visiteurs pour confronter vos talents sur de nombreuses plateformes destinées au jeu.



Le festival se veut avant tout une expérience de partage du jeu, dans laquelle tout le monde se retrouve autour d’une table à échanger, parfois même avec des gens que nous ne connaissons pas pour nous lancer dans des jeux jusque-là méconnus. Premier bilan, cette année, ce sont les jeux narratifs et escape games qui ont été mis à l’honneur, ce sont les vraies tendances du moment, ils apportent un nouveau côté au jeu qui permet de rendre son déroulement moins prévisible pour ainsi rendre chaque partie unique.

Face à l’engouement que suscite ce type de festival chaque année, le jeu a encore de belles années en vues avec toujours plus d’exclusivité, de nouveautés toujours plus originales et encore plus interactives qui donnent une âme réelle à chacun d’entre eux.