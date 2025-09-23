Palworld : un nouveau jeu bien différent déjà annoncé par Pocketpair

Alors que Palworld est toujours en Early Access sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, la version 1.0 n'étant pas attendue avant l'année prochaine, Pocketpair dévoile déjà un spin-off de son jeu de survie et de capture de créatures sauvages. Le développeur japonais vient de présenter Palworld: Palfarm, un simulateur de vie à la ferme relaxant.

Dans Palworld: Palfarm, les Pals vont cette fois nous aider à gérer notre ferme de façon bien plus détendue, mais il faudra évidemment collectionner ces monstres de poche et même s'adonner à quelques affrontements. Voici une présentation de Palworld: Palfarm :

Vivez une nouvelle vie paisible dans le monde de Palworld !





Avec les mystérieuses créatures appelées Pals, que vous rencontrerez sur les îles de Palpagos, construisez la ferme de vos rêves dans Palfarm !

Installez-vous sur une île habitée par des Pals et faites-leur participer aux travaux agricoles, cuisinez avec eux, faites vos courses dans leurs boutiques ou collectez des matériaux pour agrandir votre ferme. Montrez votre gratitude aux Pals qui vous aident chaque jour en leur offrant des cadeaux.

Sur cette île aux saisons changeantes, une vie de fermier paisible avec les Pals vous attend ! Bien sûr, manger ses propres Pals est absolument interdit ! À Palfarm, Pals et humains vivent en harmonie et en paix !

La ferme





Même un terrain aride peut se transformer en ferme fertile si vous travaillez dur avec vos Pals. Chaque Pal utilise ses compétences uniques pour contribuer au développement de votre ferme ! Les Pals doués pour la culture planteront des graines, ceux qui savent arroser arroseront les cultures chaque jour, et les Pals habiles à la main aideront à récolter ou à fabriquer des objets. Un de vos Pals est paresseux ? Il est temps de lui apprendre l'importance du travail !

La vie insulaire



L'île abrite de nombreux Pals et habitants uniques. Au fil des conversations, des activités communes et des cadeaux, vous pouvez tisser des liens avec les Pals et les habitants de l'île. Qui sait, les Pals pourraient même vous aider à trouver l'âme sœur ! Votre relation avec un Pal ou un habitant pourrait même évoluer vers quelque chose de plus profond…

Combat





Sur l'île, des Pals malveillants pillent les fermes et des Pals féroces rôdent dans les grottes. Défaites-les pour obtenir des ressources et développer votre ferme. Après tout, le combat est une forme de récolte… Parfois, la récolte peut être sanglante…

Le marché





Sur l'île, un marché animé par les habitants et les Pals vous permet d'acheter et de vendre des produits agricoles et artisanaux. On y trouve parfois des objets rares.

On raconte qu'un marché noir clandestin existe aussi, caché au fond de l'île. Pistols, engrais douteux… de tout est à vendre… les conséquences de ces achats sont à vos propres risques.

Multijoueur





Ce jeu supporte le mode multijoueur ! Invitez vos amis et profitez d'une vie paisible ensemble ! Vous êtes libre de choisir avec qui vous souhaitez créer votre ferme et quel type de ferme vous souhaitez développer. Votre propre histoire commence dans Palfarm.