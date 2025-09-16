Palworld va prendre son temps avant de sortir en 1.0, Pocketpair explique ses plans

Un message pour la communauté





Véritable phénomène vidéoludique du début de l'année 2024, Palworld fait désormais bien plus parler de lui sur le plan juridique en dehors des périodes où Pocketpair intègre des nouveautés au jeu en Accès Anticipé. Eh oui, c'est un détail qui pourrait presque se faire oublier compte tenu de tout ce qui a été ajouté, mais la version actuelle est la 0.6.5. Le studio est bien conscient qu'il va devoir proposer une 1.0 exempte de gros soucis techniques et a donc fait part de ses plans en vidéo. Il va toutefois falloir se montrer patient.

Le long chemin vers la 1.0





Le directeur de la communication chez Pocketpair, Bucky, a tout d'abord rappelé les sorties majeures depuis le lancement en Accès Anticipé, à savoir l'arrivée des Raids, l'île de Sakurajima, la vaste région de Feybreak, le cross-play et enfin la collaboration avec Terraria. Outre l'ajout d'encore plus de contenus, les développeurs ont besoin de temps afin de régler les soucis déjà présents avant de pouvoir sortir la version 1.0 en 2026, un travail qui va commencer dès cette année.

Par conséquent, l'actualité de Palworld sera plus calme dans les prochains mois, même si une mise à jour hivernale est prévue pour fin 2025, avec quelques surprises. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit aussi importante que Feybreak. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le développement ne va pas ralentir et que le contenu prévu pour la 1.0 sera massif.

Quel avenir pour Pocketpair ?





Quant au studio, il va continuer de s'occuper d'éditer des titres indépendants avec son label Pocketpair Publishing, à l'instar de Dead Take, mais ce n'est pas tout. De petites équipes au sein du studio expérimentent de leur côté sur des idées de futurs jeux même si le centre d'attention reste Palworld.

Si vous souhaitez vous procurer Palworld, il est actuellement en promotion à 21,74 € sur Steam ou vendu à 28,99 € sur le PlayStation Store et 29,99 € via le Microsoft Store, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 17,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.