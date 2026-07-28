Payop dévoile sa nouvelle identité de marque à la Gamescom

Chaque année, la Gamescom rassemble les personnes qui façonnent l'industrie, des studios de jeux et éditeurs aux créateurs, cosplayers, et des millions de joueurs passionnés. C'est exactement pour cette communauté que Payop a construit sa nouvelle marque : une communauté qui valorise la rapidité, la simplicité et les expériences qui permettent à l'action de suivre son cours.

Lors de la création du nouveau positionnement de Payop, nous avons placé le joueur au centre même de notre stratégie, a commenté Fedoriv, l'agence responsable de la nouvelle image de marque. Dans l'industrie du jeu vidéo, les paiements deviennent souvent ce classique rabat-joie, ils brisent l'immersion et sortent les joueurs de l'instant. Les systèmes obsolètes les obligent à attendre, à saisir de nombreuses données et à perdre le rythme. La nouvelle image de marque et le nouveau positionnement reflètent la stratégie moderne de l'entreprise : créer des paiements fluides et agréables. La marque actualisée met l'accent sur la simplicité, la légèreté émotionnelle et une véritable fluidité. Nous pensons que les paiements devraient être rapides comme l'éclair, intuitifs et presque invisibles, soutenant l'expérience de jeu au lieu de l'interrompre.

La nouvelle identité est plus qu'un simple rafraîchissement visuel. Elle capture la façon dont Payop envisage l'avenir des paiements : assez rapides pour suivre le rythme du jeu moderne, assez simples pour ne pas gêner, et assez fiables pour les entreprises se développant sur les marchés mondiaux.

Nous avons obstinément essayé de construire la marque Payop nous-mêmes jusqu'à ce que nous arrivions à une réalisation claire : Payop possède une expertise approfondie dans les services et l'infrastructure de paiement, pas dans la communication visuelle, a commenté Anastasiia Semenkova, PDG de Payop. Il existe de nombreuses entreprises de vente au détail et de services qui sont sur le marché depuis des années, et nous avons admiré la façon dont leur changement de marque leur a donné un aspect frais et contemporain. Nous avons découvert par la suite que l'agence Fedoriv était derrière bon nombre de ces transformations. Nous nous sommes associés à l'agence Fedoriv pour exprimer l'esprit de l'équipe Payop et notre approche des affaires à travers des couleurs et des éléments visuels. Voir nos valeurs et notre personnalité reflétées dans la nouvelle marque a été l'une des étapes les plus gratifiantes de notre parcours.

Le jeu vidéo a toujours occupé une grande place dans ce qu'est Payop. C'est une industrie où les joueurs s'attendent à ce que tout se passe instantanément, et les paiements ne font pas exception. Personne ne veut quitter l'action juste pour se frayer un chemin à travers le passage en caisse, alors Payop aide les studios de jeux, les éditeurs, les places de marché et les plateformes numériques à faire en sorte que les paiements ressemblent simplement à une autre partie de l'expérience.

Il n'y a pas de meilleur endroit pour avoir cette conversation que la Gamescom. En tant que sponsor officiel du Cosplay Village, Payop est impatient de rencontrer les personnes derrière les jeux, les communautés et l'incroyable créativité qui fait de l'industrie ce qu'elle est. Si vous vous rendez à Cologne, arrêtez-vous pour rencontrer l'équipe et découvrir le nouveau Payop.

À propos de Payop

Payop est un fournisseur mondial de services de paiement qui aide les entreprises de jeux vidéo à accepter les paiements dans le monde entier. Des développeurs et éditeurs de jeux aux places de marché numériques et fournisseurs de services en jeu, l'entreprise aide les marchands à atteindre les joueurs dans plus de 170 pays grâce à un vaste portefeuille de méthodes de paiement locales et internationales.



En rendant les paiements plus rapides, plus familiers et mieux adaptés aux marchés locaux, Payop aide les entreprises à créer des expériences de passage en caisse qui permettent de payer et de jouer sans délai.



À propos de Fedoriv

Fedoriv est une agence internationale de marketing et d'innovation qui aide les leaders ambitieux dans les affaires, le gouvernement et les projets sociaux à construire des marques qui perturbent le marché et gagnent face à une concurrence féroce. L'agence travaille dans tous les secteurs, de la technologie et des jeux vidéo à la vente au détail, la finance et la logistique, en s'associant à ceux qui dirigent ou ambitionnent de le faire. Elle opère au sein de l'écosystème du groupe Fedoriv, composé d'entreprises indépendantes et connectées couvrant la marque, la technologie et l'investissement.