Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, donjon lugubre à Okinawa, cuisine et quêtes secondaires présentés par Morgana en vidéo

Atlus nous a promis des informations sur Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers jusqu'à dimanche et tient parole. Après une deuxième bande-annonce ayant tout pour plaire et hyper un minimum la communauté, c'est un nouveau Morgana Tsushin qui vient d'être diffusé, avec son lot de nouvelles informations à la clé.

La destination couverte par ce numéro n'est autre qu'Okinawa et son ambiance de vacances au soleil, ce qui change pas mal de Sapporo et son donjon glacé présenté le mois dernier. Nous apprenons que les Phantom Thieves visiteront plus particulièrement l'île touristique de Kūkojima et non pas la principale, mais vont finir par être pris en charge par les insulaires comme nous avons pu le voir hier. En effet, l'île semble cacher un secret que ses habitants ne veulent pas ébruiter... Le thème de la Jail d'Okinawa sera lui orienté vers l'horreur, avec un vieux laboratoire de recherche abandonné où les ennemis attendent tapis dans l'ombre pour attaquer. Des enregistrements sonores disséminés dans différentes zones devraient par ailleurs nous mettre sur la piste du secret de l'île.

Côté gameplay, nous pouvons voir à l'œuvre le Phantom Move, permettant de se déplacer en hauteur et se mettre à couvert en un éclair, passer à travers les vitres et se faufiler derrière les ennemis. Des portes fermées nécessiteront les talents de Futaba pour progresser à travers des séances de hacking lors desquelles il faudra la protéger des attaques provenant des Ombres.

Autre élément entraperçu hier, la cuisine avec la Joker's Kitchen servira à préparer de bons petits plats à l'aide d'ingrédients récupérés, octroyant des bonus en tout genre (récupération des PV et SP, buffs temporaires...). Il faudra au préalable acquérir des recettes dans les magasins ou en achevant certains évènements. Enfin, des quêtes secondaires seront au rendez-vous, que ce soit aider des PNJ ou les membres de la bande, avec de bonnes petites récompenses à la clé.

Pour ne pas changer, si vous ne souhaitez voir que les phases avec du gameplay, la première vidéo ci-dessous s'attarde sur un aperçu d'Okinawa et sa Jail, tandis que la deuxième concerne la Joker's Kitchen et les quêtes annexes. Une poignée de visuels inédits est également disponible en page suivante.

Avant la sortie de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers le 20 février 2020 dans l'Archipel, nous devrions donc avoir un cinquième rapport de Morgana concernant Osaka, dernier lieu annoncé que visiteront la bande. Demain, un livestream nous promettant deux heures de jeu sera diffusé à 13h00.