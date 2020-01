Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, Kyoto, Osaka, Wolf et sa Persona Valjean présentés par Morgana en vidéo, une démo annoncée

Dans quelques semaines, les Phantom Thieves vont faire leur retour au Japon dans Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, une nouvelle aventure prenant la forme d'un Action-RPG. C'est donc la dernière ligne droite du côté promotionnel et Atlus a mis en ligne un ultime Morgana Tsushin, ces rapports vidéo où la mascotte présente divers éléments inclus dans le jeu.

Après Shibuya, Sendai, Sapporo et Okinawa, c'est donc le dernier lieu officiellement dévoilé où voyagera la bande qui est à l'honneur, Osaka... mais pas seulement ! En effet, Morgana nous parle tout d'abord de Kyoto, lieu de résidence de Zenkichi Hasegawa. Nous découvrons ainsi qu'il a une fille se nommant Akane (doublée par Naomi Ohzora), qui est une très grande fan des Phantom Thieves, et le mot est faible ! La scène dans le cimetière laisse penser que la femme de l'officier pourrait bien être décédée. Sinon, une nouvelle Jail est montrée, prenant place dans un sanctuaire où les torii feront office de téléporteurs.

C'est dans ce lieu que les pouvoirs de Zenkichi vont s'éveiller, faisant de lui le mystérieux pistolero que nous avions pu découvrir dans la cinématique d'introduction du jeu et qui répond au nom de code Wolf. Et, oui, sa Persona sera celle apparue dans la dernière bande-annonce en date, faisant bien référence à Jean Valjean puisqu'elle se nomme tout simplement Valjean. Du gameplay le mettant en scène montre qu'il combattra à l'aide d'une épée, en plus de ses pistolets à distance. Il pourra absorber les PV des ennemis, une technique bien utile pour utiliser son mode Berserk réduisant les siens en contrepartie d'une augmentation de son attaque.

Après ces révélations et ce détour non prévu, c'est donc bien Osaka que nous découvrons, où une société d'informatique du nom de Madicce et son président Akira Konoe ( doublé par Tōru Ōgawa) faisant penser à Tony Stark seront au cœur des évènements. Sans grande surprise, la Jail de la ville tournera autour du QG de l'entreprise, avec un thème assez futuriste se traduisant par la présence de robots de sécurité et de multiples caméras. Vous pouvez retrouver comme d'habitude les passages de gameplay séparément dans les vidéos ci-dessous, en plus de quelques visuels en page suivante.

Pour terminer, sachez qu'une démo de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est prévue au Japon la semaine prochaine sur le PlayStation Store de la PS4 et l'eShop de la Switch, le 6 février pour être exact. Un livestream sera diffusé à l'occasion de son lancement, le 20 février 2020.