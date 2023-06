Pikmin 4 débarque sur l'eShop avec sa démo, un tour d'horizon du contenu général dans une longue bande-annonce overview

La Switch n'a pas dit son dernier mot et va encore recevoir plusieurs productions majeures cette année, avec d'ici quelques semaines le longtemps attendu Pikmin 4. Lors du récent Nintendo Direct, en plus de l'annonce de portages des deux premiers épisodes, qui ressortiront en boîte en septembre, l'éditeur a également daté une démo de ce titre inédit. C'est donc depuis cette nuit que vous pouvez télécharger la version d'essai de Pikmin 4 sur l'eShop. Plus qu'un simple aperçu, il s'agit tout simplement du début de l'aventure, dont la sauvegarde pourra être portée dans la version commerciale. En plus du prologue qui devrait en ravir plus d'un, vous aurez donc accès à la première zone de jeu, la Terrasse ensoleillée, et pourrez jouer jusqu'à la fin de la journée en cours une fois 1 500 Lumium récupérés. Pour rappel, nous avons également pu découvrir pleinement ce qui vient ensuite avec le Paradis des pétales, voir nos impressions en fin d'article.

En parallèle de ça, Nintendo a diffusé l'une de ses traditionnelles vidéos overview qui sert à faire le point sur le contenu auquel vous pouvez vous attendre à la sortie de Pikmin 4 le 21 juillet. Au cas ou vous ne seriez pas familiers avec la licence, il est donc rappelé ce que sont les Pikmin, avec une présentation des 8 types différents de cet épisode dont les deux nouveaux : les Pikmin glace et luisants. Le jeu introduit également un compagnon poilu du nom d'Otchin, utile dans bien des situations et pouvant être amélioré. Un aperçu de divers environnements et des donjons souterrains vient sinon nous rappeler la mission de notre personnage, porter secours aux naufragés de l'espace venus sur cette planète. Et en termes de diversité du contenu, nous pourrons compter sur les Duels Dandori et les expéditions de nuit. L'utile fonctionnalité de retour en arrière, les gadgets, la Piklopédie et le mode deux joueurs sont également montrés.

