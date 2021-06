Pistol Whip : la prochaine mise à jour promet des parties endiablées grâce au Style System

Le shooter rythmique le plus célèbre de la VR a dévoilé sa future mise à jour lors de l’évènement Upload VR Showcase 2021. Et il semble très clair que celle-ci va apporter une bonne dose de challenge et des parties encore plus déchaînées ! Dans cette vidéo commentée par les développeurs, nous en apprenons plus sur la nouvelle feature intitulée Style System. Et il faut avouer que c'est sty... génial !

Cloudhead Games, le studio derrière ce titre désormais iconique, nous apprend que le Style System permettra de customiser nos parties selon nos envies. Ainsi il sera possible grâce au nouveau menu Style, de sélectionner le type d'arme (simple, double, pistolet, revolver...), mais aussi d'appliquer des modificateurs qui altèreront les mécaniques du jeu. Parmi ceux dévoilés, nous retrouvons le mode « grosse tête » ou encore les tirs en rafale des ennemis, qui s'annonce intense. Pour nous aider, une icône représentée par des balles indiquera le niveau de dextérité exigé en fonction des diverses modifications effectuées.







Bien évidemment, il sera possible d'utiliser des presets prédéfinis par les développeurs, mais également ceux proposés par la communauté. De quoi augmenter encore plus le challenge avec des combinaisons loufoques ou carrément hard, et chercher à imposer son score au monde entier dans des styles divers et variés. Le deuxième ajout concerne la nouvelle apparence de l'interface, qui a été remaniée pour être plus agréable et encore plus intuitive.



Prévue pour cet été sur PSVR, Steam et les stores Oculus Quest et Rift, cette mise à jour de Pistol Whip ravira tous les fans de ce jeu intense, et donnera des ailes aux John Wick en herbe que nous sommes.



