PixelHeart annonce quatre jeux Switch pour ce printemps

L’éditeur et distributeur PixelHeart refait parler de lui en ce début d’année 2020. Et histoire de marquer le coup, il n’a pas annoncé un titre, mais un joli quatuor hétérogène pour la Switch. Le seul point commun de ces productions est qu’il s’agit d’éditions limitées, numérotées, certifiées et qu’elles sont déjà disponibles en précommande.

L’heure est maintenant aux présentations en commençant par Finding Teddy II, un jeu d’action/aventure au style délicieusement rétro. Il est suivi de très près par SHMUP Collection qui est, comme son nom l’indique, une compilation de shoot them up comprenant Satazius Next, Armed 7 DX et Wolflame. Super Trench Attack! et Guns of Mercy viennent boucler la boucle. Le premier est un RPG nous plongeant au cœur de la Première Guerre mondiale d’une manière bien décalée tandis que le second est un jeu de shoot bien bourrin comme l’arcade savait les produire à la grande époque. Sachez par ailleurs que tous les jeux disposent de 3000 exemplaires (sauf SHMUP Collection qui en possède 5000, le petit chanceux) et que 500 sont disponibles depuis le site de PixelHeart.

Si vous êtes intéressés vous avez de la chance, puisque la date de sortie de tous ces jeux n’est plus très lointaine. Finding Teddy II trouvera le chemin de vos consoles dès le mois de février prochain, SHMUP Collection est attendu pour mars, Super Trench Attack! sera là en avril et Guns of Mercy nous fera l’honneur de sa présence dès le mois de mai 2020.