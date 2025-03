PlayStation 5 : de nouveaux packs avec un jeu incontournable annoncés

Malgré plus de 75 millions de PS5 vendues à travers le monde, Sony Interactive Entertainment compte bien continuer à en écouler un maximum et tous les moyens sont bons pour faire craquer les joueurs et les inviter à rejoindre l'écosystème. Après l'annonce de la baisse du prix du PlayStation VR 2 et celle d'une DualSense The Last of Us, ce sont deux nouveaux packs réunissant la console et le GOTY de l'année 2024 qui ont été dévoilés. Eh oui, nous parlons bien d'ASTRO BOT.

Lancés cette semaine chez les revendeurs participants et sur PlayStation Direct, ces bundles proposent tout simplement la machine avec un code d'activation à rentrer sur le PlayStation Store. Comme pour les collectors sans jeu physique, dont Death Stranding 2: On the Beach est le dernier représentant en date, c'est décevant, bien que tout à fait normal dans au moins l'un des deux cas :

Pack console PS5 Slim x ASTRO BOT ;

Pack console PS5 Slim édition numérique x ASTRO BOT.

Pour le moment, les tarifs n'ont pas été communiqués, donc à voir si cela vaudra bien le coup. Notez qu'en plus de la dernière aventure du petit robot de Team Asobi, qui a encore eu droit à des nouveautés récemment, Astro's Playroom est évidemment inclus comme avec chaque PS5. Nous ajouterons les prix lorsqu'il sera possible de passer commande.

Si vous possédez déjà la console, ASTRO BOT est vendu 54,99 € sur Amazon et chez Cdiscount.

