PlayStation : une chanteuse irlandaise tease un gros remake exclusif qui sera bientôt révélé, vers le retour de Xenogears ou Chrono Trigger ?

Le dernier PlayStation Showcase nous a permis de découvrir quelques futures productions des PlayStation Studios alléchantes, en plus de nous en montrer davantage de cadors de la trempe de Ghostwire: Tokyo et God of War Ragnarök. Mais ce n'est peut-être pas pour autant que Sony Interactive Entertainment en a fini avec les révélations pour 2021.



La chanteuse irlandaise Éabha McMahon, aussi connue sous son nom de scène AVA, a déclaré lors de l'émission The Lunchbox, sur la radio WLRFM, qu'elle avait aidé à la réalisation d'un morceau en Irlandais pour le remake d'un jeu PlayStation. Il s'agirait d'un « gros » titre, sur lequel elle n'a pas eu beaucoup d'informations, mais qui devrait être révélé durant la période de Noël : rendez-vous aux Game Awards 2021 du 9 décembre ?



Oui, cela s'est donc produit il y a environ un an et demi – c'était juste après le début de la pandémie. Michael McGlynn est entré en contact avec moi et a juste dit: « Écoutez, nous écrivons de la musique pour un remake d'un jeu PlayStation » - et il en a fait beaucoup, il a beaucoup écrit pour différents jeux qui sont très connus. Mais je ne suis en réalité pas une joueuse moi-même. De toute façon, il m'a dit : « c'est un morceau en langue irlandaise qu'ils recherchent ». Donc j'ai vraiment été impliquée dans l'écriture des paroles en langue irlandaise, sa fille a chanté sur la piste, et sa femme a arrangé une partie des parties de la chorale, tout comme Michael. Et il a aussi travaillé avec moi sur le côté linguistique, donc c'était presque comme un effort familial. Longtemps, je n'étais pas autorisé à vraiment [en savoir plus] – vous ne savez pas pourquoi vous écrivez, tout cela est en quelque sorte non divulgué parce qu'ils ne veulent pas que cela sorte. Donc, ça va être annoncé à Noël, le nom du jeu. J'en ai entendu parler maintenant et il m'a été confirmé que c'est un gros jeu, ce qui est génial ! Ce sera un morceau en langue irlandaise dans le jeu, ce qui est génial.

Michael McGlynn, c'est un directeur artistique également irlandais à la tête de la chorale ANÚNA, et il n'est pas totalement étranger au monde du jeu vidéo. Il a composé le titre Shadows of the Lowlands pour Xenoblade Chronicles II (disponible à 44,99 € à la Fnac), et était présent aux côtés du compositeur Yasunori Mitsuda lors d'un concert pour le 20e anniversaire de Xenogears. A-t-il été rappelé par ce même Yasunori Mitsuda pour travailler sur un inespéré remake de Xenogears, ou un autre jeu auquel il a participé par le passé de la trempe de Chrono Trigger ou Chrono Cross ? Ou Michael McGlynn va-t-il participer à un projet bien différent ?

Seul l'avenir nous le dira, mais nous aurons vraisemblablement la réponse d'ici la fin de l'année, en espérant que Éabha McMahon dise vrai.