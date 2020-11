PlayStation : une collection de vêtements urbains en collaboration avec SNIPES dévoilée

Décidément, si vous voulez arborer le logo PlayStation jusque sur vos vêtements, vous allez avoir le choix en cette fin d'année. Après la collection PlayStation Gear aux couleurs de la PS5 et la collaboration avec Cactus Jack, le constructeur s'associe à une autre marque de renom pour une gamme inédite.



Une collection de 17 pièces a été conçue aux côtés de SNIPES, enseigne de streetwear allemande existant depuis 1998. Elle utilise « l’héritage et l’iconographie de PlayStation », du logo aux reflets arc-en-ciel, pour la mettre au service de vestes, sweats à capuche, tee-shirts, bonnes et plus encore. À noter que toute la gamme est unisexe, et pensée pour être confortable et fonctionnelle, avec notamment « des poches permettant de porter votre téléphone ou vos accessoires favoris ».



Pour les intéressés, les vêtements seront en vente à partir du 28 novembre sur la boutique officielle de SNIPES. Si vous aimez les produits dérivés PlayStation, vous pouvez aussi en retrouver sur Amazon.fr.