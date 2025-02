MAJ PlayStation Network : le réseau est hors service, de quoi ruiner le week-end des joueurs

Peu après minuit, nous avons été informés de soucis de connexion au PlayStation Network, alors que le statut du réseau restait au vert et que nous étions alors connecté. Ce samedi matin, la situation a empiré et impacte désormais la majorité des joueurs. Comme vous pouvez le voir via la capture d'écran ci-dessous, tirée du site officiel, tous les voyants sont au rouge... La dernière fois qu'un problème à grande échelle a eu lieu remonte à octobre dernier.

Résultat, à moins d'être resté connecté depuis hier soir, il est impossible de lancer de nombreux jeux en ligne qui nécessitent d'être connectés au PSN, à l'instar de Fortnite, Wuthering Waves, Genshin Impact ou encore Destiny 2. Pour ce dernier, c'est d'autant plus « grave » puisque le mode Tournoi du nouveau Donjon Dogme fragmenté n'est disponible que jusqu'à ce dimanche à 18h00. Par chance, la course au World First a été remportée avant ce souci. Autre dommage collatéral, la deuxième bêta de Monster Hunter Wilds est donc inaccessible sur PS5 puisqu'une connexion au PSN est requise. Elle sera toutefois encore disponible le week-end prochain.

Le compte Ask PlayStation a mis plusieurs heures avant de reconnaître qu'il y avait des problèmes et aucune nouvelle depuis. Espérons que la situation ne traîne pas, car si en semaine ce n'est pas si dérangeant, bon nombre de joueurs n'ont que le week-end pour s'adonner à leur loisir. Nous vous tiendrons informé de l'évolution de la situation.

Heureusement que des jeux solos comme Marvel's Spider-Man 2, qui vient de sortir sur PC, ne nécessitent plus obligatoirement un compte pour y jouer. Vous pouvez le retrouver à partir de 53,99 € chez Gamesplanet.

Mise à jour (11h55) : même si le site officiel n'indique aucun changement, nous pouvons désormais nous connecter, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde.

