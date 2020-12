PlayStation Now : les jeux de décembre 2020 dévoilés

Nous venons d'entamer le mois de décembre et, pour ne pas changer, le PlayStation Now accueille donc quelques nouveautés au sein de son catalogue de jeux jouables en streaming sur PS5, PS4 et PC. Les titres proposés commencent déjà à avoir de l'âge, dont un AAA incontournable de Sony Interactive Entertainment de la génération qui touche à sa fin.

Sans plus tarder, voici les six productions auxquelles vous pouvez dès maintenant jouer :

Broforce (pendant un an) ;

Darksiders III ;

Stranded Deep (pendant un an) ;

The Surge 2 ;

Wreckfest: Drive Hard. Die Last. (jusqu'au 31 mai 2021) ;

Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Par ailleurs, Resident Evil 7: Biohazard, Metro Exodus, Wolfenstein: The Old Blood et Rocket League quittent le service. Le PS Now requiert pour rappel un abonnement, le mois étant à 9,99 € et un an coûtant 59,99 € sur Amazon.

