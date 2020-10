PlayStation Now : les jeux ajoutés en octobre 2020 en France confirmés

Les nouveautés du PlayStation Now pour octobre 2020 ont déjà pointé le bout de leur nez au Japon il y a quelques heures, et pouvaient nous donner une tendance de ce qui arrivait en Europe et en Amérique du Nord. Sony Interactive Entertainment confirme désormais notre programme, et il y ressemble en partie, mais pas complètement.

Bonne nouvelle, Days Gone sera bien jouable jusqu'au 4 janvier 2021, tandis que MediEvil, Friday the 13th: The Game et Trine 4 : Le Prince du Cauchemar resteront jouables jusqu'à une date indéterminée. En revanche, pas de Steel Rats et Battle Princess Madeline par chez nous, mais l'apparition de Rad, le dernier-né de Double Fine Productions. Et, mauvaise nouvelle, Watch_Dogs 2 et Just Cause 4 quittent comme prévu le service aujourd'hui.

Pour rappel, le PlayStation Now permet de profiter de jeux en cloud gaming ou en téléchargement direct sur PS4 et PC, et coûte 9,99 € par mois ou 59,99 € par an.