PlayStation Now : de grosses exclusivités PS4 parmi les nouveautés japonaises d'octobre, la même pour l'Europe ?

Même s'il y a parfois quelques différences de programme, les nouveautés du PlayStation Plus et du PlayStation Now sont globalement les mêmes en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Alors il se pourrait bien que les jeux à venir dans le catalogue nippon du PlayStation Now en octobre nous donnent un bel indice sur ce qui nous attend par chez nous.

Dès aujourd'hui, les joueurs locaux peuvent profiter de Friday the 13th: The Game, Trine 4, Battle Princess Madeline et Steel Rats, et surtout de deux exclusivités PS4 : MediEvil et Days Gone ! Ce dernier ne restera cependant sur le service que jusqu'au 4 janvier 2021, alors il va vite falloir le terminer. Si Sony Interactive Entertainment respecte ses traditions, le programme en France et pour le reste du continent sera annoncé en fin d'après-midi : tous ces titres feront-ils le chemin jusque chez nous ?

Pour rappel, le PlayStation Now permet de profiter de jeux en cloud gaming ou en téléchargement direct sur PS4 et PC, et coûte 9,99 € par mois ou 59,99 € par an.