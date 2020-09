PlayStation Now : les jeux ajoutés en septembre 2020 dévoilés

Comme à chaque début de mois, Sony Interactive Entertainment livre la liste des nouveautés faisant leur entrée dans le catalogue du PlayStation Now, son service de jeu en streaming utilisable sur PS4 et PC. Pas moins de huit productions avaient été ajoutées en août, alors il n'est pas étonnant que le rythme diminue un peu.

Ce sont donc seulement quatre jeux qui sont donc ajoutés ce 1er septembre.

Resident Evil 7: Biohazard

Final Fantasy XV

WWE 2K19

Observation

Les deux vedettes de ce mois ne resteront cependant pas définitivement au sein du service, puisque RE7 le quittera le 30 novembre, tandis que FFXV s'en ira le 30 mars 2021, ce qui vous laisse pleinement le temps d'en venir à bout. Malheureusement, il ne s'agit que de sa version standard sans les multiples DLC sortis par la suite. Au passage, Shadow of the Tomb Raider et Control ont fait leurs adieux et ne sont plus disponibles.

Si vous êtes intéressés, l'abonnement annuel est vendu 59,99 €, le trimestriel 24,99 € et celui au mois 9,99 € sur Amazon.