PlayStation Now : les jeux de septembre 2021 dévoilés !

Dès demain, les abonnés au PlayStation Now vont pouvoir profiter de nouveautés au sein du catalogue pour en profiter sur PS5, PS4 et PC, en streaming ou en les téléchargeant selon la plateforme. Après un mois d'août aux ajouts assez maigres, mais très qualitatifs, septembre prend le relai et repart de plus belle avec des productions bien connues et d'autres qui méritent de l'être. Parmi elles, il y a évidemment Final Fantasy VII, puisque la licence de Square Enix va voir tous ces épisodes du sept au douze parus sur les consoles de SIE débarquer jusqu'en janvier prochain.

Voici donc la liste des 7 jeux qui seront disponibles à compter de ce mardi 7 septembre 2021 :

Tekken 7 (jusqu'au 28 février 2022) ;

Killing Floor 2 ;

Final Fantasy VII ;

Windbound ;

Ghost of a Tale ;

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition ;

Moonlighter.

Comme en août, aucun titre ne quitte le service. Vous pouvez vous abonner au PlayStation Now via les cartes vendues sur Amazon de 9,99 € à 59,99 €.