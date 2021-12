PlayStation Now : les jeux de décembre 2021 dévoilés !

Nous sommes désormais en décembre, dernier mois de l'année 2021, et Sony Interactive Entertainment vient donc de faire le point sur les ajouts mensuels du PlayStation Now. Comme en novembre, ils sont peu nombreux et nous en connaissions déjà la moitié puisqu'un autre Final Fantasy est évidemment au programme avec la Definitive Edition très décriée de GTA III.

Sans plus tarder, voici donc la liste des jeux qui vont s'ajouter au catalogue dès ce mardi 7 décembre :

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition ;

John Wick Hex ;

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ;

Spitlings.

Aucun jeu ne quitte le service cette fois, ce qui est toujours une bonne nouvelle à souligner. Et pour ne pas changer, des cartes d'abonnement au PlayStation Now sont vendues à la Fnac entre 9,99 € et 59,99 €.

