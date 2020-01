PlayStation Now : une petite bande-annonce de lancement des jeux de janvier 2020

Avis aux abonnés au PlayStation Now, les jeux de janvier font leur apparition ! En décembre dernier, nous apprenions la venue de trois grosses expériences, à savoir Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lors Legacy et Overcooked 2 ; notez que les deux premiers titres sont jouables jusqu'au 7 avril 2020.

Pour émoustiller un brin les joueurs, Sony Interactive Entertainment partage une petite bande-annonce de lancement exhibant ces titres amusants et colorés. La firme n'oublie pas de rappeler :

N’oubliez pas de découvrir la liste des jeux du mois de décembre qui inclut PUBG, disponible jusqu’au 3 mars 2020, ainsi que Wolfenstein: The Old Blood et Formula 1 2019, tous deux disponibles jusqu’au 1er décembre 2020. Profitez-en également pour vous lancer dans Persona 5 et La Terre du Milieu : L’Ombre de la guerre jusqu’au 2 février 2020.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire !