Road 96 : le road trip débute sur PlayStation et Xbox avec une bande-annonce de lancement

Road 96 est à l'origine sorti sur PC et Nintendo Switch, et il a vite séduit les joueurs. Le titre de DigixArt nous emmène dans un road trip pour fuir un pays au bord du chaos, tout en rencontrant un tas de personnages avec une histoire procédurale et différentes fins. Et il débarque enfin sur de nouvelles plateformes.

Eh oui, Road 96 est désormais disponible sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les joueurs sur les consoles de Sony et Microsoft peuvent donc découvrir ce jeu d'aventure, une nouvelle bande-annonce est même partagée et à admirer ci-dessus. Pour rappel, le jeu a remporté de nombreux prix lors des Pégases 2022.

Enfin, sachez que Merge Games et Just for Games proposent des versions physiques de Road 96 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, vous pouvez acheter le jeu à 29,99 € sur Amazon.