Road 96 : une date de sortie proche pour l'alléchant road trip procédural par les Français de DigixArt

Nous devons aux Montpellierains de DigixArt des jeux originaux comme Soldats Inconnus : Mémoire de la Grande Guerre et 11-11 Memories Retold. Alors quand ils ont annoncé Road 96, un jeu d'aventure procédural où une héroïne tente d'atteindre la frontière d'un pays en crise : son chemin, ses rencontres et l'issue de son parcours dépendront de nombreux choix faits par le joueur.

Le projet est aussi alléchant pour ses embranchements narratifs que son ambiance graphique, la richesse de son univers dystopique ou son gameplay varié. Les curieux n'auront plus beaucoup de temps à patienter, car trailer à l'appui, la date de sortie de Road 96 a été fixée au 16 août 2021 sur Switch et PC via Steam, GOG et l'Epic Games Store (une version Stadia est aussi prévue, pour mémoire). Il coûtera 19,99 € ou 29,99 € dans un Hitchhiker bundle numérique comprenant la bande originale, à laquelle ont participé The Toxic Avenger et Cocoon, et un eBook dont vous êtes le héros nous contant une histoire précédant les évènements du jeu de 10 ans.

Pour ceux qui ne jurent que par le format physique, Just for Games et Merge Games commercialiseront une version Switch en boîte le 8 octobre 2021, à un prix encore indéterminé.