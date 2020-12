Road 96 : les Français derrière Soldats Inconnus annoncent un road trip procédural sur fond de crise moderne

Cocorico ! Le studio français DigixArt a fait une apparition aux Game Awards 2020 pour dévoiler son prochain projet, l'ambitieux Road 96. Après avoir revisité les horreurs des guerres passées dans Soldats Inconnus : Mémoire de la Grande Guerre et 11-11 Memories Retold, les Montpellierains s'attaquent à une aventure narrative procédurale, où le héros doit fuir un pays au bord de la rupture en atteignant la frontière située à plusieurs centaines de kilomètres.

L'histoire se déroule lors d'un caniculaire été 96, et tous les choix que nous ferons dessineront un parcours et une destinée unique à notre personnage, un ado fauché. Et c'est en avançant et conversant avec nos compagnons de route que nous allons en apprendre plus sur le conflit, les histoires de chacun, les liens qui nous unissent, et les secrets que personne n'ose dire, et pourquoi pas changer la destinée du pays.

« Pour notre troisième jeu, nous avions envie de transposer l'atmosphère des road movies, un genre que j'aime particulièrement, en jeu vidéo », explique Yoan Fanise, directeur créatif de DigixArt. « Notre objectif principal est de faire vivre au joueur le côté aléatoire des rencontres et de l'emmener dans un voyage émotionnel qui lui est propre. Après avoir longuement prototypé le jeu, nous avons réussi à créer un système narratif puissant et très prometteur. » « Nous sommes très heureux de soutenir la vision unique de Yoan et DigixArt. Dans Road 96, le voyage est unique à chaque joueur et évolue constamment. Nous sommes impatients d'apporter Road 96 au plus grand nombre et de faire accéder les fans à travers OMEN Gaming Hub, une nouvelle manière de jouer » ajoute Judy Johnson, OMEN Director Gaming Strategy.

Le projet est développé en collaboration avec HP et Google, pour une sortie au moins sur PC, Stadia et le OMEN Gaming Hub. Une première bande-annonce sur le titre inédit Home Call de The Toxic Avenger ainsi que quelques images ont déjà été dévoilées, mais aucune période de lancement n'est mentionnée pour le moment.