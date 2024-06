Tides of Tomorrow : les créateurs de Road 96 nous emmènent sur une magnifique planète-océan avec leur prochain jeu

La plupart des Européens sont allés se coucher après le Summer Game Fest Live 2024, mais juste après avait lieu le Day of the Devs, une autre conférence dédiée aux jeux indépendants. Nous y avons notamment découvert Tides of Tomorrow, le nouveau titre de DigixArt Studio, développeur des excellents 11-11 Memories Retold et Road 96.

Vous pouvez découvrir la première bande-annonce de Tides of Tomorrow ci-dessus, qui nous emmènera sur une planète-océan, dans une ambiance plus colorée mais possiblement tout aussi déprimante que Waterworld. Voici une présentation du jeu :

Tides of Tomorrow est un jeu d'aventure se déroulant sur une planète-océan, Elynd, où la vie est menacée d'extinction par une épidémie dévastatrice. Les joueurs devront explorer les différentes villes et villages flottants à travers le monde, faire face aux menaces et tenter de trouver un moyen de guérir la maladie. Face à vous, trois factions différentes, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Les joueurs devront choisir leurs alliés avec soin, car chaque décision est susceptible de créer de nouveaux adversaires. En effet, l'ensemble des décisions prises par les joueurs auront des conséquences sur ceux qui suivront leurs traces. Le système asynchrone, unique en son genre, permettra aux joueurs de suivre leurs amis ou les streamers de leur choix et de réagir à leurs actions.

Tides of Tomorrow est pour l'instant attendu sur PC, via Steam, à une date inconnue, reste à savoir si DigixArt Studio va le porter sur consoles. Si vous étiez passé à côté, Road 96 est disponible à partir de 6,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.