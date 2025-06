Tides of Tomorrow : l'aventure écologique en multijoueur asynchrone de DigixArt Studio fait des vagues pour dater sa sortie

Page 1 : Bande-annonce et date de sortie de Tides of Tomorrow

Sony Interactive Entertainment aime visiblement faire des vagues, car après avoir introduit Tides of Annihilation en début d'année, c'est un certain Tides of Tomorrow qui a eu droit à sa mise en avant lors du dernier State of Play, et les deux ne pourraient pas être plus différents l'un de l'autre. Nous avions découvert ce projet un an plus tôt à l'occasion du précédent Day of the Devs et il est français, puisque développé par DigixArt Studio à Montpellier, à qui nous devons déjà Road 96 et sa préquelle Mile 0, 11-11: Memories Retold et Lost in Harmony, et édité par THQ Nordic. Alors uniquement prévu sur PC, il va donc aussi se décliner sur consoles, soit d'autant plus de choix pour les futurs Tidewalkers.

Il faudra toutefois patienter encore un moment avant de découvrir ce jeu d'aventure multijoueur à la première personne, puisque Tides of Tomorrow est daté au 24 février 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Cette nouvelle bande-annonce introduit plus concrètement le monde ultra coloré de la planète océan Elynd, avec sa thématique écologique fortement marquée entre montée des eaux et maladie due aux microplastiques appelée Plastemia, qui ne touchera pas uniquement notre personnage, mais aussi les PNJ croisés.

Par ailleurs, le directeur Adrien Poncet a pris la parole sur le PlayStation Blog afin de nous parler de la vision narrative de ce titre multijoueur et son système de choix lié aux actions des autres membres de la communauté. Quelques visuels sont également à découvrir en page suivante.

Chez DigixArt, notre ambition est de découvrir de nouvelles manières amusantes de raconter des histoires par l'intermédiaire du gaming, tout en expérimentant des idées à la fois novatrices et lourdes de sens. Notre jeu, Road 96, était un road trip procédural où les joueurs se lançaient dans plusieurs virées avec différents personnages, les uns après les autres. Après son lancement, plusieurs membres de l'équipe disaient en plaisantant qu'il faudrait refaire Road 96, mais avec des bateaux... et que le jeu s'appellerait... Boat 96 (« boat » signifiant « bateau » en anglais) ! C'est alors qu'une idée plus sérieuse a commencé à germer : et si ce n'était pas un seul et unique joueur qui entreprenait chaque virée de Road 96, mais DIFFÉRENTS joueurs... avec des choix qui influaient sur les autres gamers et sur le monde ? C'est là l'origine de l'idée principale de Tides of Tomorrow : l'utilisation d'éléments multijoueurs pour forger l'approche narrative ! D'habitude, les jeux en mode multijoueur asynchrone se concentrent sur les interactions du gameplay et des systèmes. Mais nous avons vu une occasion d'aller plus loin : conférer aux joueurs la capacité de réellement influencer les histoires d'autrui par l'intermédiaire de leurs décisions. Nous avons également choisi une toute nouvelle toile de fond : un monde océanique post-apocalyptique qui sort des sentiers battus. Chacun de nos jeux aborde un sujet pertinent, et cette fois, nous voulions vraiment parler de la crise environnementale. Ce thème et les mécaniques multijoueurs sont intimement liés... mais je ne veux pas vous en dire plus à ce sujet pour le moment. Comment tout ça fonctionne exactement ? Lors du lancement d'une partie de Tides of Tomorrow, vous devez sélectionner un joueur à « suivre ». Ce joueur a joué avant vous. Peut-être est-ce un parfait inconnu, quelqu'un figurant dans votre liste d'amis, ou même un célèbre streameur. Lorsque vous commencez votre voyage, vous vous trouvez au beau milieu d'un océan courroucé... et vous êtes complètement amnésique. Vous ne savez plus qui vous êtes ni comment vous êtes arrivé là. Contre toute attente, vous vous êtes réveillé plusieurs siècles après la destruction de la quasi-totalité de la civilisation, frappée de plein fouet par une inondation meurtrière. Aujourd'hui, des communautés éparpillées survivent aux quatre coins d'un monde océanique hostile. Vous souffrez de « Plastemia », une infection causée par un poison ancestral : la pollution par les microplastiques. Si vous ne trouvez pas un remède rapidement, vous vous transformerez lentement en plastique. Toutefois, il ne vous faut pas longtemps pour découvrir que vous n'êtes pas le seul dans cet état. Perdus au beau milieu de l'océan, sans souvenir de leur passé. Vous êtes tous connectés. Les gens de ce monde vous appellent les Tidewalkers. Dans Tides of Tomorrow, chaque joueur incarne l'un de ces Tidewalkers, une communauté mystérieuse de nomades des mers. Les joueurs devront remettre en question leurs relations avec leurs semblables, défier leur moralité et en apprendre plus sur le lien qu'ils partagent. Vous sillonnez l'océan à bord de votre fidèle embarcation, et explorez le monde, zone après zone, chacune d'elles préalablement visitée par la personne que vous suivez. Grâce à notre système de « vision asynchrone », vous verrez les échos des choix de ce joueur, ainsi que de ses actions, sous forme de « fantômes ». Ces visions vous aident à éviter des pièges, à résoudre des casse-tête, à enquêter sur les évènements du passé, ou simplement à vous adapter selon les actions de l'autre joueur. En plus de cela, les PNJ du jeu se souviendront des choix de votre prédécesseur, et n'hésiteront pas à vous en parler. Cet autre joueur n'évolue pas dans un univers parallèle : ses actions au sein du monde sont concrètes et entraîneront des conséquences tangibles sur votre expérience. Par exemple : si un joueur vole un objet précieux à un PNJ important, ce personnage risque d'avoir une dent contre tous les Tidewalkers. Vous serez alors obligé de vous montrer furtif et de faire profil bas (sinon, vous auriez été accueilli à bras ouverts). Certains niveaux peuvent faire l'objet de changements considérables en fonction des actions du dernier joueur. Sans en révéler trop sur notre recette secrète, disons simplement que chaque niveau est un savant mélange de moments narratifs façonnés à la main et d'éléments vidéoludiques systémiques. Le tout donne une expérience unique propre à chaque joueur. Cette approche constitue un véritable défi de développement. En effet, nous prenons en compte les choix du joueur précédent, ainsi que les vôtres, pour vous conférer un sentiment de contrôle total de votre aventure. Chaque nouvelle étape de votre voyage vous invite à choisir votre prochaine destination, ainsi que la personne à qui vous voulez emboîter le pas. Suivrez-vous le même joueur ? Jetterez-vous votre dévolu sur quelqu'un d'autre ? Ou choisirez-vous en vous fiant à votre instinct ? Il existe de nombreuses raisons qui peuvent vous inciter à suivre un joueur plutôt qu'un autre. Peut-être préférerez-vous le playstyle de telle ou telle personne, peut-être voudrez-vous découvrir ses choix ou profiter des ressources qu'elle a laissées. Dans la plus pure tradition de DigixArt, vous vous retrouverez avec vos amis dans des situations tout aussi diverses que délirantes, vous croiserez le chemin de personnages mémorables et vous devrez relever des défis de gameplay tous plus surprenants les uns que les autres. Il faudra prendre des décisions difficiles, tout en sachant que votre survie et l'avenir de ce monde sont en jeu... Mais n'oubliez pas : vos actions influeront également sur les joueurs qui choisissent de vous suivre. Alors... quel chemin tracerez-vous et quel sera votre héritage ? Pour le découvrir de vos propres yeux, ajoutez le jeu à votre liste de souhaits sans plus tarder et rejoignez-nous en haute mer dès 2026 pour figurer parmi les premiers joueurs à laisser votre empreinte sur le monde de Tides of Tomorrow !

