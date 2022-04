Road 96 : la bande originale disponible en doubles vinyles chez G4F Records

Road 96 a déjà rencontré un joli succès critique sur PC et Nintendo Switch, grâce à son scénario, mais aussi sa bande originale variée. Le titre de DigixArt vient de débarquer sur PlayStation et Xbox, l'occasion pour G4F Records de proposer la bande originale dans une édition sur doubles vinyles.

23 pistes issues de Road 96 sont donc regroupées sur deux disques, un jaune et un noir. Les musiques sont composées par des artistes déjà bien connus comme The Toxic Avenger, Cocoon, Robert Parker, Daniel Gadd, Volkor X, Kalax, Alexis Laugier et S U R V I V E, et le deux vinyles sont déjà disponible sur le site du distributeur contre 35 €.

G4F Records est pour rappel déjà derrière les éditions en double et triple vinyle de Haven et Double Kick Heroes. Et si vous n'avez pas encore fait Road 96, il est vendu 15,96 € sur Gamesplanet.