Mass Effect Trilogy : la bande originale sur 4 vinyles disponible en précommande

Source: Just for Games

Source: Just for Games

En marge de la sortie de Mass Effect Édition Légendaire, SpaceLab9 avait sorti il y a quelques semaines une édition avec quatre vinyles de la bande originale de la trilogie de BioWare. Une édition 4 LP affichée à 125 $, disponible en noir, rouge Urdnot Wrex ou tricolore N7 qui revenait cher avec les frais de port et les taxes douanières. De toute façon, elle est en rupture de stock chez SpaceLab9.

Mais heureusement, Just for Games arrive à la rescousse de la galaxie des fans et annonce cette semaine qu'il va distribuer cette bande originale en France. Le contenu reste le même, avec quatre vinyles regroupant 85 pistes remastérisées de la bande originale, avec des pochettes séparées pour chaque disque et un coffret en carton rigide avec un marquage métallique rouge et noir. Du côté des couleurs, la boutique de Just for Games propose en exclusivité des disques « maroon (rouge-marron) », un poil plus foncés que le rouge Urdnot Wrex, tandis que la Fnac a lui en exclusivité des disques transparents violets.

Dans les deux cas, il faudra y mettre le prix. Cette édition quatre vinyles Mass Effect Trilogy est disponible en précommande à 139,99 €, chez Just for Games ou à la Fnac, et les livraisons sont prévues pour le 25 février 2022 ! Oui, vous devriez avoir le temps de battre les Moissonneurs dans Mass Effect Édition Légendaire, qui est sorti ce vendredi, d'ici là.

Lire aussi : TEST de Mass Effect Édition Légendaire : une trilogie culte remastérisée avec soin