Double Kick Heroes : la bande originale 100 % metal débarque sur 3 vinyles

Headbang Club a séduit de nombreux joueurs avec Double Kick Heroes, un jeu de rythme où un groupe de musique tente de fuir des hordes de morts-vivants à bord de son bolide. Le gameplay est très arcade et la bande originale 100 % metal, composée par Frederic « Elmobo » Motte, et qui va prochainement débarquer en vinyles.

Comme pour Haven, un autre jeu français, c'est G4F Records qui va produire cette bande originale, qui regroupera pas moins de 40 pistes sur trois disques à l'effet rouge splatter (éclaté) que vous pouvez admirer en images ci-dessus. L'artwork est signé Guillaume Breton, graphic designer de Double Kick Heroes, et le compositeur rappelle qu'il s'est fait plaisir sur cette bande originale, invitant notamment des musiciens de Gorod, The Great Old Ones, Sons of Apollo, Klone, Psykup ou encore Archspire sur plusieurs pistes.

La bande originale sur trois vinyles de Double Kick Heroes est disponible en précommande sur le site de G4F Records, comptez 55 € pour les disques et 10 € de frais de port, pour une livraison attendue aux alentours de juin ou juillet 2021. Si vous ne connaissez pas le jeu, il est disponible via le Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € par trimestre.

