Haven : les précommandes de la bande originale en CD et vinyles sont ouvertes

Après un Furi explosif, le studio français The Game Bakers sera de retour le mois prochain avec Haven, un jeu de rôle et d'aventure bien plus onirique et poétique. L'équipe a encore une fois fait appel à Danger pour composer la bande originale du jeu, qui sera évidemment proposée en CD et vinyles.

L'édition doubles vinyles en met plein la vue, avec des artworks inspirés du générique d'introduction de Haven réalisé par Yukio Takatsu, avec deux disques rouge et jaune de 180 g dans une pochette à la texture « grain pastel ». Côté CD, ce sera un digipack à trois volets avec un livret de 8 pages inclus. Les mélomanes qui précommanderont la bande originale pourront avoir droit à une dédicace de Danger, « en quantité limitée » précise le studio, ainsi qu'un artwork du jeu et un code de téléchargement des pistes numériques, disponible dès la sortie de Haven.

La bande originale de Haven n'est en effet pas attendue avant la fin du mois de janvier 2021, contrairement au jeu dont la date de sortie est fixée au 3 décembre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S et Xbox One. Les versions PS4 et Switch arriveront quant à elles dans le courant du premier trimestre 2021. Furi est quant à lui bradé à 15,99 € sur Amazon.fr.