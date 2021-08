Sable : premier single et des éditions CD et vinyles pour la bande originale composée par Japanese Breakfast

Le mois prochain, Shedworks et Raw Fury lanceront Sable, un jeu d'aventure poétique à la direction artistique inspirée des œuvres de Mœbius. Les joueurs pourront profiter pendant leur quête d'une bande originale composée par l'Américano-Coréenne Japanese Breakfast (Michelle Zauner de son vrai nom), qui avait déjà fait entendre sa voix lors de la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest.

Mais aujourd'hui, Sony Music Masterworks revient sur la bande originale de Sable et partage un premier single, Glider, à écouter ci-dessus. L'album complet comprendra 31 pistes et sera disponible dès le 24 septembre sur les plateformes numériques, le 1er octobre 2021 en CD et pas avant le 1er avril 2022 en édition double vinyle avec une pochette gatefold arborant deux artworks du jeu, de jour et de nuit. Les précommandes sont lancées dès maintenant, à cette adresse. Japanese Breakfast commente :

J'ai eu la chance que Daniel Fineberg et Gregorios Kythreotis de Shedworks m'invitent à participer à ce jeu si tôt. J'ai été immédiatement captivé par le monde qu'ils avaient construit, une planète désertique remplie de mystérieuses merveilles naturelles et architecturales, et par l'histoire qu'ils avaient imaginée, celle du passage à l'âge adulte d'une jeune fille à travers l'exploration de ce monde. Il était important pour moi que chaque biome de ce monde soit unique. J'ai utilisé des instruments à vent et des voix superposées pour donner aux ruines monumentales un aspect ancien et inconnu, des samples de musique industrielle et des synthés légers pour donner aux vaisseaux atomiques un aspect froid et métallique, une guitare classique et un piano brillant pour donner aux campements un aspect confortable et familier. Je voulais que les thèmes principaux rappellent les œuvres emblématiques de Joe Hisaishi et d'Alan Menken, pour remplir l'auditeur de l'émerveillement enfantin de quelqu'un sur le point de faire une grande découverte.