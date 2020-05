Haven : un superbe clip pour la musique d'intro signée Danger, 4:42 Still Free

Plus tôt cette année, nous nous étions déjà émerveillés de la cinématique d'introduction de Haven, le nouveau jeu des créateurs de Furi. Ils ont fait appel à Yukio Takatsu et Yupiko Animation pour un opening façon anime, qui nous plonge dans l'ambiance de cette aventure spatiale autour de deux amoureux, pensée pour être jouée à deux.



À la bande-son, nous retrouvions Danger, déjà derrière une partie des compositions de Furi et de retour avec de nouvelles musiques électroniques dont il a le secret pour la nouvelle production de The Game Bakers. Le titre en question s'appelle 4:42 Still Free, et vient d'avoir droit à une version longue et un clip, qui reprend les plans de la superbe cinématique d'introduction pour nous en mettre plein la vue et les oreilles.

Si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez récupérer gratuitement le morceau via Steam ou Bandcamp. Danger prépare un album complet pour Haven, et cet Original Soundtrack sera disponible en même temps que le jeu, prévu pour 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et qui intègrera directement le Xbox Game Pass.

