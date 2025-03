Cairn : du gameplay vertigineux pour le jeu des créateurs de Furi et Haven

Le studio français The Game Bakers s'est taillé une belle réputation avec Furi et Haven, deux au gameplay bien différent. Le développeur continue sur cette lancée et sortira cette année Cairn, un jeu de survie et d'escalade. Un titre dévoilé en juin dernier et qui s'est offert récemment une nouvelle bande-annonce de gameplay :

C'est à l'occasion de l'IGN Fan Fest que nous avons revu Cairn. Le jeu suivra pour rappel Aava, une alpiniste qui se lance dans l'ascension du mont Kami. Le titre proposera un système de montée originale, simple et réaliste, il faudra gérer son effort et trouver le bon chemin pour atteindre le sommet. Cairn inclura également des mécaniques de survie, avec des jauges de faim et de soif, les joueurs devront gérer leurs ressources dans le sac à dos et trouver de quoi boire et manger en chemin.

Malheureusement, toujours pas de date de sortie précise, Cairn est attendu en 2025 sur PC et consoles. Une démo est quand même disponible sur Steam (et nous a totalement convaincus). En attendant, vous pouvez retrouver Haven à partir de 22,49 € sur Fnac, GOG.com et Gamesplanet.